Apr 25, 2025 3:40 PMClock
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وزير الخارجية السوري للجزيرة: يدنا ممدودة لدول الجوار والإقليم وهناك كثير من المصالح المشتركة مع العراق

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