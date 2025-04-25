Apr 25, 2025 3:42 PMClock
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وزير الخارجية السوري للجزيرة: منفتحون على المجتمع الدولي ونتطلع إلى معاملتنا بالمثل

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