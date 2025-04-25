Apr 25, 2025 3:40 PMClock
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وزير الخارجية السوري للجزيرة: مع زوال سبب العقوبات يجب رفعها وألا تبقى تستهدف حياة الشعب السوري

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