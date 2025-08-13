Aug 13, 2025 12:15 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وزير الخارجية السوري: في ظل نظام الأسد شمل الدمار كل مناحي الحياة في سوريا ونواجه تحديات خطيرة وفي مقدمتها الانتهاكات الإسرائيلية

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o