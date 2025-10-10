Oct 10, 2025 11:54 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني من وزارة الخارجية: نريد أن نتجاوز عقبات الماضي مع لبنان وكنا ضحايا سوء إدارة سياسية بين البلدين

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o