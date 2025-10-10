Oct 10, 2025 12:44 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني من قصر بعبدا: سوريا تعيش مرحلة من التعافي وإعادة الإعمار وهذا يجب أن ينعكس إيجاباً على لبنان وعلى العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o