Jul 27, 2025 2:51 PMClock
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وزير الخارجية السعودي: نتطلع من مؤتمر حل الدوليتن الدفع تجاه تنفيذ قرارات الشرعية الدولية

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