Jul 4, 2025 12:50 PMClock
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وزير الخارجية السعودي: نؤكد ضرورة العمل للتوصل لحل دائم وشامل للقضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي

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