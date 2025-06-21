Jun 21, 2025 7:41 PMClock
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وزير الخارجية السعودي: الاعتداءات الإسرائيلية على إيران تهدّد أمن المنطقة واستقرارها والمملكة تدعو إلى العودة للمسار التفاوضي بين إيران والمجتمع الدولي

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