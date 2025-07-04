Jul 4, 2025 1:07 PMClock
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وزير الخارجية السعودية رداً على سؤال حول إمكانية تطبيع العلاقات مع إسرائيل: الأولوية الآن للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة

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