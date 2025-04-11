Apr 11, 2025 10:28 AMClock
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وزير الخارجية الروسي: هناك أشخاص في الولايات المتحدة يعارضون توجه الرئيس ترامب لإصلاح العلاقات معنا

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