Apr 15, 2025 8:52 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وزير الخارجية الروسي: ليس من السهل الاتفاق مع أميركا بشأن السلام في أوكرانيا

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o