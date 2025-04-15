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Apr 15, 2025 8:52 AM
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2025-05-02 11:02:28
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وول ستريت جورنال عن مصادر: أوروبا تعمل حثيثا على بناء مجمع صناعي عسكري على غرار المجمع الصناعي الأميركي
جعجع: حزب القوات "مطعّم" ضد الفساد والانتماء إليه ليس بالأمر السهل
الأونروا: الأطفال والنساء والمسنون في غزة يعاقبون جماعيا مع مرور شهرين من الحصار الخانق
الصليب الأحمر الدولي: مستشفانا الميداني يعاني من نقص حاد في الغذاء والأدوية وبعض المواد الأساسية نفدت بالفعل
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10:53 AM
الأونروا: الأطفال والنساء والمسنون في غزة يعاقبون جماعيا مع مرور شهرين من الحصار الخانق
10:51 AM
الصليب الأحمر الدولي: مستشفانا الميداني يعاني من نقص حاد في الغذاء والأدوية وبعض المواد الأساسية نفدت بالفعل
10:47 AM
تمديد مهلة الترشيح للامتحانات الرسمية للعام ٢٠٢٥
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8:14 AM
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7:41 AM
مسعد بولس: اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنا...
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10:31 AM
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May 1, 2025 10:37 AM
الغارات على الحوثي مستمرة: المفاوضات لا تغ...
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