Apr 9, 2025 10:09 AMClock
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وزير الخارجية الروسي: فرنسا وبريطانيا مهووستان بفكرة إرسال قواتهما إلى ساحة المعركة في أوكرانيا

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