Apr 15, 2025 8:43 AMClock
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وزير الخارجية الروسي: روسيا قادرة على ضمان أمنها حتى دون اتفاق مع واشنطن

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