Apr 9, 2025 9:38 PMClock
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وزير الخارجية التركي: يجب وقف إطلاق النار في غزة للتوصل إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل وتركيا

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