Jul 16, 2025 9:21 PMClock
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وزير الخارجية التركي: نقلنا إلى إسرائيل وجهات نظرنا بشأن غاراتها على سوريا عبر جهاز المخابرات

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