Jul 17, 2025 6:03 AMClock
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وزير الخارجية التركي من مجلس الأمن: إسرائيل لا تريد السلام ولا الاستقرار

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