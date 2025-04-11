Apr 11, 2025 3:43 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وزير الخارجية التركي: مجلس الأمن الدولي صامت أمام كل الانتهاكات التي تقع في قطاع غزة

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o