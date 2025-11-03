Nov 3, 2025 4:24 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وزير الخارجية التركي: لا أحد يرغب في رؤية قوى وصية على غزة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o