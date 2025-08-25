آخر الأخبار
أخبار محلية
تحليل سياسي
خاص
اقتصاد
عدل وأمن
اقليميات
دوليات
مركزية شباب
تكنولوجيا
مجتمع
منوعات
رياضة
صحة
متفرقات
دراسة واتفاقيات
صحف
مقالات
12:54 PM
أبرز الأحداث
وزير الخارجية التركي: سنواصل دعم جهود السلام التي تقوم بها قطر ومصر
إخترنا لك
ارتفاع عدد قتلى القصف الإسرائيلي لمجمع ناصر الطبي إلى 20 شخصاً بينه...
2025-08-25 14:37:22
أبرز الأحداث
وزارة الصحة في غزة: مستشفيات القطاع استقبلت 58 قتيلا و308 مصابين خل...
2025-08-25 14:30:43
أبرز الأحداث
"رويترز" تعبّر عن شعورها بالأسى بعد مقتل صحافي متعاقد معها في غزة
2025-08-25 14:26:14
أبرز الأحداث
آخر الأخبار
هاني يوقّع مذكرة تفاهم مع "هالأرض إلنا" ويعرض آليات تعزيز الزراعة التعاقدية
ارتفاع عدد قتلى القصف الإسرائيلي لمجمع ناصر الطبي إلى 20 شخصاً بينهم 5 صحفيين
وزارة الصحة في غزة: مستشفيات القطاع استقبلت 58 قتيلا و308 مصابين خلال الساعات الـ24 الماضية
توقيع قرض البنك الدولي غداً
"رويترز" تعبّر عن شعورها بالأسى بعد مقتل صحافي متعاقد معها في غزة
المرصد الأورومتوسطي: فريقنا الميداني رصد تحليق مسيرة إسرائيلية على ارتفاع منخفض في سماء مجمع ناصر قبل استهدافه
وزير خارجية مصر: إسرائيل تستمر في ارتكاب الإبادة الجماعية ضد شعب أعزل وتستخدم التجويع للنيل منه
تعديل مواعيد بعض رحلات الـ"ميدل إيست" الجمعة
وزير الخارجية السعودي يبحث مع وزير خارجية إيران مستجدات غزة والجهود المبذولة حيالها
بعد إشادة مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بالخطوة التي إتخذتها الحكومة اللبنانية أعادت مورغان اورتاغس نشر البيان معلقةً "بإشارة شكر"
"هيئة علماء المسلمين" عند دريان: ضرورة إغلاق ملف الموقوفين الاسلاميين
مسيرة إسرائيلية تحلّق على علو منخفض فوق بيروت والضاحية
دوليات
"سبايس اكس" تلغي رحلة تجريبية مرتقبة لصاروخها العملاق "ستارشيب"
صحة
نقص العناصر الغذائية في جسمك.. 11 علامة لا يجب تجاهلها
في منزلك.. "تعديل بسيط" يخفض ضغط الدم بشكل طبيعي
العنب.. فاكهة صغيرة بمفعول "خارق" للقلب والدماغ
البعثة العسكرية الإيطالية قدّمت جهاز تصوير شعاعي لمستشفى سبلين
بخاش في اجتماع نقباء المهن الصحية: للعمل على ملف منتحِلي الصفة داخل القطاع
الأكثر قراءة
رقم سرّي يفتح جميع شبكات الواي فاي
الأسد محاصر بالغارات والتظاهرات والانهيار: هل يرضخ للحل السياسي؟
نداء من رئيس بلدية طرابلس إلى السكان
تقارير مضللة عن حشود عسكرية وروايات عن اقتحامات وهمية...الحدود الشمالية بأمان!
بالأسماء: اليكم الفائزين بالإنتخابات البلدية والإختيارية في جبل لبنان
إليكم النتائج الأولية للانتخابات البلدية والاختيارية في الشمال
الحزب يعزز قدراته القتالية بالمسيّرات تحضيرا للحرب ...إجتياح إسرائيلي وصولا إلى الأوّلي!؟
آخر الأخبار
2:40 PM
هاني يوقّع مذكرة تفاهم مع "هالأرض إلنا" ويعرض آليات تعزيز الزراعة التعاقدية
2:37 PM
ارتفاع عدد قتلى القصف الإسرائيلي لمجمع ناصر الطبي إلى 20 شخصاً بينهم 5 صحفيين
2:30 PM
وزارة الصحة في غزة: مستشفيات القطاع استقبلت 58 قتيلا و308 مصابين خلال الساعات الـ24 الماضية
2:30 PM
توقيع قرض البنك الدولي غداً
2:26 PM
"رويترز" تعبّر عن شعورها بالأسى بعد مقتل صحافي متعاقد معها في غزة
2:25 PM
المرصد الأورومتوسطي: فريقنا الميداني رصد تحليق مسيرة إسرائيلية على ارتفاع منخفض في سماء مجمع ناصر قبل استهدافه
2:25 PM
وزير خارجية مصر: إسرائيل تستمر في ارتكاب الإبادة الجماعية ضد شعب أعزل وتستخدم التجويع للنيل منه
2:24 PM
تعديل مواعيد بعض رحلات الـ"ميدل إيست" الجمعة
2:23 PM
وزير الخارجية السعودي يبحث مع وزير خارجية إيران مستجدات غزة والجهود المبذولة حيالها
2:23 PM
بعد إشادة مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بالخطوة التي إتخذتها الحكومة اللبنانية أعادت مورغان اورتاغس نشر البيان معلقةً "بإشارة شكر"
المزيد
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
تطبيق المركزية الجديد
حمله الآن
أخبار محلية
1:45 PM
عون: للخروج من الزواريب الطائفية والمذهبية...
أخبار محلية
1:06 PM
سلام يستقبل وفد الكونغرس: ضرورة احترام إسر...
أخبار محلية
11:13 AM
نتنياهو: إسرائيل ستقلص وجودها تدريجيا في ل...
أخبار محلية
10:13 AM
فيلق القدس: المقاومة وسلاحها خط أحمر لن يُمسّ
أخبار محلية
9:47 AM
جعجع: أي قرار تتخِّذه الحكومة سيُنفّذ لأن ...
أخبار محلية
9:35 AM
وقفة احتجاجية لـ"الثنائي الشيعي" في ساحة ر...
عدل وأمن
7:30 AM
مجلس الأمن يُصوّت اليوم على التمديد لـ"الي...
خاص
12:42 PM
ايران تجتمع والترويكا تحت الضغط.. دليل على...
خاص
12:12 PM
الثنائي الى الشارع: التظاهر حق لكن تقديس ا...
الرئيسية
أخبار محلية
تحليل سياسي
خاص
اقتصاد
عدل وأمن
اقليميات
دوليات
مركزية شباب
تكنولوجيا
مجتمع
منوعات
رياضة
صحة
متفرقات
دراسة واتفاقيات
صحف
مقالات
Beirut, Lebanon
o
C
23
o