Jul 16, 2025 9:07 PMClock
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وزير الخارجية التركي: تقسيم سوريا يعني دوام حالة الفوضى فيها ولا يمكننا القبول بذلك أبدا

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