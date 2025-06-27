Jun 27, 2025 10:10 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وزير الخارجية التركي: تركيا مستعدة لاستضافة جولة ثالثة من المحادثات بين أوكرانيا وروسيا

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o