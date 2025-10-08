Oct 8, 2025 6:36 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وزير الخارجية التركي: إذا تم التوصل لحل إيجابي اليوم فمن الممكن الإعلان عن وقف إطلاق نار في غزة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o