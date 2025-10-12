Oct 12, 2025 4:32 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وزير الخارجية التركية: أمن سوريا غير منفصل عن أمن تركيا وسنواصل تقديم كل أنواع الدعم لأشقائنا السوريين

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o