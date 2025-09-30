Sep 30, 2025 12:55 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وزير الخارجية البولندي: نفعل الآن كل شيء من أجل منع تمدد الحرب إلينا

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o