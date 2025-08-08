Aug 8, 2025 1:45 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وزير الخارجية البلجيكية: استدعيت سفيرة إسرائيل للتعبير عن رفضنا التام لقرار احتلال غزة واستئناف الاستيطان

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o