Jul 25, 2025 10:55 AMClock
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وزير الخارجية البريطاني: وقف إطلاق النار بشكل دائم هو الحل الأفضل للأزمة الإنسانية في قطاع غزة

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