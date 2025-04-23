Apr 23, 2025 4:09 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وزير الخارجية البريطاني: نحث مع فرنسا وألمانيا إسرائيل على استئناف تدفق المساعدات إلى غزة فورا

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o