Jul 21, 2025 8:20 PMClock
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وزير الخارجية البريطاني: لا بد من وقف الحرب في غزة الآن ولا حل عسكريا للصراع

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