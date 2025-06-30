آخر الأخبار
أخبار محلية
تحليل سياسي
خاص
اقتصاد
عدل وأمن
اقليميات
دوليات
مركزية شباب
تكنولوجيا
مجتمع
منوعات
رياضة
صحة
متفرقات
دراسة واتفاقيات
صحف
مقالات
Jun 30, 2025 6:01 PM
أبرز الأحداث
وزير الخارجية البريطاني: على بوتين وقف قصف أوكرانيا وأن يكون جادا بشأن السلام
إخترنا لك
وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري: تجهيز قافلة لإجلاء العائلات من ...
2025-07-19 22:58:49
أبرز الأحداث
الرئاسة الروحية للدروز في سوريا: نطالب الدول الضامنة لاتفاق وقف إطل...
2025-07-19 22:58:36
أبرز الأحداث
السفارة الأميركية في دمشق: المبعوث الأميركي توم براك التقى مظلوم عب...
2025-07-19 22:58:21
أبرز الأحداث
آخر الأخبار
افتتاح مهرجان.. كزدوره ع شتوره
وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري: تجهيز قافلة لإجلاء العائلات من مناطق التوتر في مدينة شهبا بالسويداء
الرئاسة الروحية للدروز في سوريا: نطالب الدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار بتحمل مسؤوليتها في حماية المدنيين
السفارة الأميركية في دمشق: المبعوث الأميركي توم براك التقى مظلوم عبدي وبحث معه الحاجة لخطوات عاجلة لاستعادة الاستقرار في سوريا
ستريدا جعجع في افتتاح مهرجانات الارز الدولية: رجعنا يا لبنان وأقوى ممّا كنّا
وزير سوري: إخلاء مئات العائلات من السويداء الى 21 مركز ايواء في درعا
جنبلاط تلقى اتصالات تعزية
شهيدان ل"الحزب" بغارتي الخيام ويحمر الشقيف.. واستهداف زورق صيد في الناقورة
استهداف منطقة البطيشية بين علما الشعب والضهيرة بقذيفتين
اقتراب زورقين اسرائيليين من مركب للصيد قبالة الناقورة
مدفعية الجيش الإسرائيلي استهدفت أطراف بلدة علما الشعب بقذيفتين
بعد غيبوية 20 عاماً... رحيل "الأمير السعودي النائم"
دوليات
باريس تحض جميع الأطراف في سوريا على احترام كامل لوقف النار
صحة
سلوم: لقوننة الدعاية الطبيّة
سلوم: الحديث عن انقطاع بعض الأدوية لا يبرّر التزوير.. وسنلاحق المخالفين
سلوم: لن نقبل بالدواء المهرّب والمزوّر لاي سبب كان
ماذا يحدث لضغط الدم عند شرب عصير الرمان؟
احذروا حقن التخسيس.. تأثير جانبي غير متوقع!
الأكثر قراءة
رقم سرّي يفتح جميع شبكات الواي فاي
نداء من رئيس بلدية طرابلس إلى السكان
تقارير مضللة عن حشود عسكرية وروايات عن اقتحامات وهمية...الحدود الشمالية بأمان!
بالأسماء: اليكم الفائزين بالإنتخابات البلدية والإختيارية في جبل لبنان
إليكم النتائج الأولية للانتخابات البلدية والاختيارية في الشمال
الحزب يعزز قدراته القتالية بالمسيّرات تحضيرا للحرب ...إجتياح إسرائيلي وصولا إلى الأوّلي!؟
الأسد محاصر بالغارات والتظاهرات والانهيار: هل يرضخ للحل السياسي؟
آخر الأخبار
Jul 19, 2025 11:01 PM
افتتاح مهرجان.. كزدوره ع شتوره
Jul 19, 2025 10:58 PM
وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري: تجهيز قافلة لإجلاء العائلات من مناطق التوتر في مدينة شهبا بالسويداء
Jul 19, 2025 10:58 PM
الرئاسة الروحية للدروز في سوريا: نطالب الدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار بتحمل مسؤوليتها في حماية المدنيين
Jul 19, 2025 10:58 PM
السفارة الأميركية في دمشق: المبعوث الأميركي توم براك التقى مظلوم عبدي وبحث معه الحاجة لخطوات عاجلة لاستعادة الاستقرار في سوريا
Jul 19, 2025 10:38 PM
ستريدا جعجع في افتتاح مهرجانات الارز الدولية: رجعنا يا لبنان وأقوى ممّا كنّا
Jul 19, 2025 10:34 PM
وزير سوري: إخلاء مئات العائلات من السويداء الى 21 مركز ايواء في درعا
Jul 19, 2025 10:32 PM
جنبلاط تلقى اتصالات تعزية
Jul 19, 2025 10:28 PM
شهيدان ل"الحزب" بغارتي الخيام ويحمر الشقيف.. واستهداف زورق صيد في الناقورة
Jul 19, 2025 10:26 PM
استهداف منطقة البطيشية بين علما الشعب والضهيرة بقذيفتين
Jul 19, 2025 10:26 PM
اقتراب زورقين اسرائيليين من مركب للصيد قبالة الناقورة
المزيد
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
تطبيق المركزية الجديد
حمله الآن
أخبار محلية
Jul 19, 2025 10:38 PM
ستريدا جعجع في افتتاح مهرجانات الارز الدول...
عدل وأمن
Jul 19, 2025 10:28 PM
شهيدان ل"الحزب" بغارتي الخيام ويحمر الشقيف...
أخبار محلية
Jul 19, 2025 9:07 PM
سلام زار الراعي في الديمان.. ماذا قال عن د...
أخبار محلية
Jul 19, 2025 7:42 PM
لقاء كليمنصو: شجب لمحاولات استغلال أحداث س...
أخبار محلية
Jul 19, 2025 6:22 PM
برّاك في بيروت الإثنين.. ماذا في مضمون الر...
اقليميات
Jul 19, 2025 5:34 PM
وقف إطلاق النار في السويداء.. هكذا ستتم ال...
أخبار محلية
Jul 19, 2025 3:01 PM
إتصالات لجعجع بشأن "الأزمة في السويداء"
خاص
Jul 19, 2025 6:45 PM
اتفاق رابع شامل في السويداء تخرقه ردات فعل...
خاص
Jul 19, 2025 11:21 AM
لبنان يتأثر بكل تطور في محيطه.. هشاشة سببه...
الرئيسية
أخبار محلية
تحليل سياسي
خاص
اقتصاد
عدل وأمن
اقليميات
دوليات
مركزية شباب
تكنولوجيا
مجتمع
منوعات
رياضة
صحة
متفرقات
دراسة واتفاقيات
صحف
مقالات
Beirut, Lebanon
o
C
23
o