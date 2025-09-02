Sep 2, 2025 3:31 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وزير الخارجية البريطاني: ضمان الأمن للإسرائيليين والفلسطينيين يتم بالدبلوماسية لا عن طريق سفك الدماء

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o