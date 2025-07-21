Jul 21, 2025 8:33 PMClock
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وزير الخارجية البريطاني: خطة التهجير بغزة التي وضعها الوزير كاتس قاسية ويجب ألا تتحقق أبدا وندينها دون لبس

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