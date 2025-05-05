May 5, 2025 2:03 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وزير الخارجية الباكستاني: لن نتخلى عن أي نقطة من مياهنا ولن نكون الطرف المبادر بالتصعيد

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o