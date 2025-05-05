May 5, 2025 3:27 PMClock
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وزير الخارجية الايرانية عباس عراقجي: نتنياهو يحاول فرض الإملاءات على ترامب ضمن المسار الدبلوماسي مع إيران

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