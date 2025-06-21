Jun 21, 2025 12:04 PMClock
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وزير الخارجية الايرانية: تورّط أميركا في الحرب إلى جانب إسرائيل سيكون كارثياً جداً

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