May 6, 2025 12:50 PMClock
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وزير الخارجية الارلندي: برنامج الأغذية العالمي يؤكد نفاد الإمدادات والمجاعة أصبحت خطرا حقيقيا في قطاع غزة

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