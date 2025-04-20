Apr 20, 2025 2:57 PMClock
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وزير الخارجية الاردني أيمن الصفدي يستقبل نظيره العراقي فؤاد حسين الذي زار الأردن لتسليم رسالة دعوة إلى الملك عبد الله من الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد لحضور القمة العربية في بغداد الشهر المقبل

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