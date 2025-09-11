11:20 AMClock
وزير الخارجية الإيطالي: نندد بالاعتداء الإسرائيلي على الدوحة واستهداف قطر الدولة الوسيطة أمر غير مقبول

