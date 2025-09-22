Sep 22, 2025 9:58 PMClock
وزير الخارجية الإيراني يعلن على تيليغرام أنه التقى مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة

