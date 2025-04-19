Apr 19, 2025 11:59 AMClock
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وزير الخارجية الإيراني يتوجه إلى موقع المحادثات مع أميركا بعد لقائه مع نظيره الإيطالي

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