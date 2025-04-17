Apr 17, 2025 7:07 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وزير الخارجية الإيراني: وكالة الطاقة الذرية يمكن أن تلعب دورا مهما في تسوية الملف النووي خلال الأشهر المقبلة

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o