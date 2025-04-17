Apr 17, 2025 7:08 AMClock
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وزير الخارجية الإيراني: نثق في رئيس وكالة الطاقة الذرية لإبعاد الوكالة عن التسييس وللتركيز على مهمتها التقنية

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