Apr 24, 2025 3:12 PMClock
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وزير الخارجية الإيراني: مستعد لاتخاذ الخطوة الأولى بزيارة باريس وبرلين ولندن والكرة الآن في ملعبهم

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