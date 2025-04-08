Apr 8, 2025 6:02 PMClock
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وزير الخارجية الإيراني: مستعدون للعمل بجدية من أجل اتفاق وسنلتقي في سلطنة عمان السبت لإجراء مفاوضات غير مباشرة والسعي إلى المفاوضات غير المباشرة ليس تكتيكا أو انعكاسا لأيديولوجية بل خيار استراتيجي

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