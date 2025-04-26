Apr 26, 2025 5:48 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وزير الخارجية الإيراني: مباحثات مسقط كانت جدية للغاية وتقنية ونحن متفائلون لكن الحذر مطلوب أكثر

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o