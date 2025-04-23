Apr 23, 2025 6:11 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وزير الخارجية الإيراني: كل مليغرام من اليورانيوم المُخصَّب في إيران يخضع لإشراف ومراقبة كاملين ومستمرين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o