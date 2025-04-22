Apr 22, 2025 10:00 AMClock
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وزير الخارجية الإيراني: كثيرون في إيران يعتقدون أن الاتفاق النووي لم يعد جيدا بما فيه الكفاية ويريدون اتفاقا جديداً يضمن مصالحنا

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