Apr 23, 2025 6:16 PMClock
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وزير الخارجية الإيراني: قد نصطدم بعقبات إذا طرحت مطالب غير واقعية من قبل واشنطن

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