Jun 23, 2025 10:07 AMClock
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وزير الخارجية الإيراني في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة: أدعو إلى تنديد فوري وحاسم بالضربات الأميركية

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