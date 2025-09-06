Sep 6, 2025 9:11 PMClock
أبرز الأحداث
وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي: خضنا اليوم مفاوضات جيدة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ونحن قريبون من التوصل لاتفاق

